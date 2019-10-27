В гидрометцентре МЧС ЛНР рассказали, каким будет ноябрь

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-27T19:16:18+03:00

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В центре гидрометеорологии МЧС ЛНР рассказали, какая погода ожидается на территории Донбасса в ноябре. По прогнозам синоптиков, в первой половине месяца погода будет прохладной с заморозками. Днём температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, ночью – от 0 до 5 градусов мороза. В конце ноября ожидается понижение ночных температур воздуха до 5-10 градусов мороза. Осадков в течение месяца выпадет выше нормы.

– Среднемесячная температура последнего месяца осени ожидается в пределах среднемноголетних значений, – рассказали метеорологи.

Напомним, ранее мы писали, что по предварительным прогнозам в этом году Донбасс ожидает суровая зима с суровыми морозами.

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ИСТОЧНИК KP.RU