В гидрометцентре МЧС ЛНР рассказали, каким будет ноябрь
В центре гидрометеорологии МЧС ЛНР рассказали, какая погода ожидается на территории Донбасса в ноябре. По прогнозам синоптиков, в первой половине месяца погода будет прохладной с заморозками. Днём температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, ночью – от 0 до 5 градусов мороза. В конце ноября ожидается понижение ночных температур воздуха до 5-10 градусов мороза. Осадков в течение месяца выпадет выше нормы.
– Среднемесячная температура последнего месяца осени ожидается в пределах среднемноголетних значений, – рассказали метеорологи.
Напомним, ранее мы писали, что по предварительным прогнозам в этом году Донбасс ожидает суровая зима с суровыми морозами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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