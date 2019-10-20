2019-10-20T10:55:50+03:00
Политика

«Замерзнем все к чертям собачьим»: зимой в Донецке ожидаются рекордные морозы и снегопады

А на смену необычно теплому октябрю придет ледяной и промозглый ноябрь
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Прошедшей зимой Донецк тоже пережил мощные снегопады. Фото: @City_DonetskПрошедшей зимой Донецк тоже пережил мощные снегопады. Фото: @City_Donetsk
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По прогнозам синоптиков жители Донбасса еще неделю будут наслаждаться необычно теплой погодой. А в первых числах ноября ожидаются резкое похолодание до минусовых отметок термометра и мокрый снег с дождем.

Еще более грустные прогнозы на предстоящую зиму. Она будет с рекордными морозами и снегопадами – сильнейшими за 30 лет. Впрочем, и тепло с дождями тоже обещают.

Согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии до Украины – их принесут ветра из Сибири. Ожидается, что в январе-феврале температура упадет до предельного минимума. Будут и мощные снегопады.

Дончане по-разному реагируют на такие прогнозы синоптиков.

- Они на неделю не могут прогноз правильно поставить, а тут на зиму лапшу вешают, - пишет Алексей Сучков.

- Замерзнем все к чертям собачьим, - паникует Владислав Лазарев.

- Поживем увидим! – более оптимистично настроена Татьяна Ватолина.

Действительно, синоптики обещали в сентябре едва ли не августовскую погоду, но бархатный сезон на курортах был сорван резким похолоданием. А вот октябрь отыграл по теплу за первый месяц осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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