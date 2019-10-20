«Замерзнем все к чертям собачьим»: зимой в Донецке ожидаются рекордные морозы и снегопады
По прогнозам синоптиков жители Донбасса еще неделю будут наслаждаться необычно теплой погодой. А в первых числах ноября ожидаются резкое похолодание до минусовых отметок термометра и мокрый снег с дождем.
Еще более грустные прогнозы на предстоящую зиму. Она будет с рекордными морозами и снегопадами – сильнейшими за 30 лет. Впрочем, и тепло с дождями тоже обещают.
Согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии до Украины – их принесут ветра из Сибири. Ожидается, что в январе-феврале температура упадет до предельного минимума. Будут и мощные снегопады.
Дончане по-разному реагируют на такие прогнозы синоптиков.
- Они на неделю не могут прогноз правильно поставить, а тут на зиму лапшу вешают, - пишет Алексей Сучков.
- Замерзнем все к чертям собачьим, - паникует Владислав Лазарев.
- Поживем увидим! – более оптимистично настроена Татьяна Ватолина.
Действительно, синоптики обещали в сентябре едва ли не августовскую погоду, но бархатный сезон на курортах был сорван резким похолоданием. А вот октябрь отыграл по теплу за первый месяц осени.
ИСТОЧНИК KP.RU