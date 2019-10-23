"Небо горит!": Пользователей соцсетей впечатлил красочный закат в Донецке
Вчера, 22 октября, пользователей социальных сетей впечатлили фотографии заката в Донецке. Ближе к вечеру небо над регионом окрасилось яркими красно-оранжевыми красками. Оттенки были настолько насыщенными и яркими, что ни один фильтр для редактирования фотографий на смартфоне не смог бы повторить такой красоты.
Вдохновившись яркими красками заката, жители города начали повально его фотографировать и делиться результатом в социальных сетях. Главной фишкой всех публикаций стал хэштег «без фильтров».
«Комсомолка» публикует несколько наиболее удачные фотографии нашумевшего заката.
Фото: vk.com
Фото: vk.com
Фото: vk.com
Добавим, что осень уже давно преодолела экватор, но бабье лето так и не спешит покидать Донбасс. Каждую неделю синоптики то и дело прогнозируют плюс 20 градусов тепла и ясное небо без осадков. И вот ярко-красный закат стал знаком для некоторых пользователей сети, что теплая осень скоро закончится и начнутся проливные дожди.
— Тоже сегодня наблюдали этот закат. Небо, будто горит!. Очень красиво и так завораживающе. Но где-то говорили, если закат красный, то завтра будет или ветер или сильный дождь. Ну что же завтра увидим, действует ли народный прогноз погоды или нет, — пишут в соцсетях дончане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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