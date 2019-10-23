"Небо горит!": Пользователей соцсетей впечатлил красочный закат в Донецке

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-23T08:14:32+03:00

Люди фотографировали и снимали на видео закат и делились результатом в социальных сетях [фото]

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Вчера, 22 октября, пользователей социальных сетей впечатлили фотографии заката в Донецке. Ближе к вечеру небо над регионом окрасилось яркими красно-оранжевыми красками. Оттенки были настолько насыщенными и яркими, что ни один фильтр для редактирования фотографий на смартфоне не смог бы повторить такой красоты.

Вдохновившись яркими красками заката, жители города начали повально его фотографировать и делиться результатом в социальных сетях. Главной фишкой всех публикаций стал хэштег «без фильтров».

«Комсомолка» публикует несколько наиболее удачные фотографии нашумевшего заката.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Добавим, что осень уже давно преодолела экватор, но бабье лето так и не спешит покидать Донбасс. Каждую неделю синоптики то и дело прогнозируют плюс 20 градусов тепла и ясное небо без осадков. И вот ярко-красный закат стал знаком для некоторых пользователей сети, что теплая осень скоро закончится и начнутся проливные дожди.

— Тоже сегодня наблюдали этот закат. Небо, будто горит!. Очень красиво и так завораживающе. Но где-то говорили, если закат красный, то завтра будет или ветер или сильный дождь. Ну что же завтра увидим, действует ли народный прогноз погоды или нет, — пишут в соцсетях дончане.

ИСТОЧНИК KP.RU