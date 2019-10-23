2019-10-23T18:18:28+03:00
Политика

Конфликт националистов с ВСУ: Билецкий отравил солдат 72-й бригады

20 солдат вооруженных формирований Украины госпитализированы
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: amp.akcenty.com.uaФото: amp.akcenty.com.ua
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Подконтрольные Андрею Билецкому украинские националисты продолжают мстить солдатам 72-й бригады вооруженных формирований Украины за то, что они не пропустили их через блокпост. Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что 20 военнослужащих ВФУ были госпитализированы с отравлением после того, как под видом гуманитарной помощи националисты передали солдатам продукты питания.

- Главарь националистов под видом благотворительной деятельности привез в расположение бригады гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, зараженных стафилококковыми бактериями, - рассказывает Филипоненко. - После употребления данных продуктов военнослужащие 72-й бригады массово обратились в медицинское учреждение соединения с жалобами на острую боль в области живота.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, сейчас на стационарном лечении находятся более 20 военнослужащих 72-й бригады.

- После доклада о происшествии в вышестоящий штаб в расположение бригады прибыла и приступила к работе передвижная санитарно-эпидемиологическая группа. В соединении введен карантин, - рассказал Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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