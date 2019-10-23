Каратели украинского нацбата похитили жительницу Золотого

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-23T17:15:13+03:00

Националисты обвинили ее в «пособничестве сепаратистам»

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Офицер пресс-службы Управления народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что каратели националистического батальона похитили жительницу Золотого, обвинив ее в пособничестве «сепаратистам» и наличии родственников на территории ЛНР.

- Радикально настроенные боевики в масках и с шевронами батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) похитили и вывезли в ближайшую лесополосу местную жительницу, - говорит Филипоненко. - Причиной кражи стали обвинения в пособничестве «сепаратистам» и наличие родственников на территории Луганской Народной Республики.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, в преступлении участвовали не только националисты, а и солдаты 72-й бригады ВСУ.

- Информация об инциденте стала известна командованию карательной операции после обращения пострадавшей в правоохранительные органы. Для проведения разбирательства и наказания виновных в расположение 72-й бригады прибыла комиссия штаба «ООС» совместно со следователями военной службы правопорядка, - сообщил Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU