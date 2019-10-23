2019-10-23T15:15:55+03:00
Политика

ВСУ обстреляли школу в Золотом

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Сегодня вооруженные формирования обстреляли поселок Золотое-5, что в Луганской Народной Республике. В результате обстрела повреждения получила действующая школа. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

- Сегодня, 23 октября, в 6.30 украинские силовики в очередной раз проявили агрессию в отношении жителей Луганской народной Республики. Подразделения 72-й бригады вновь открыли огонь по населенному пункту Золотое-5, в результате чего пострадала действующая школа № 4, - сообщил он.

По его словам, пострадавших среди мирного населения нет, на месте работают следователи Генпрокуратуры.

- Все собранные материалы будут приобщены к ранее возбужденному уголовному делу по статьям 440 Уголовного кодекса (УК) ЛНР «Геноцид» и части второй статьи 439 УК ЛНР «Применение запрещенных средств и методов ведения войны, - рассказал представитель Генеральной прокуратуры Республики Кирилл Белов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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