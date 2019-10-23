Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 240 взрывов в ЛНР и 80 – в ДНР
В отчете наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ за 22 октября сообщается о резком увеличении количества взрывов в Донбассе.
- В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 240), если сравнивать с предыдущими сутками (14 взрывов), - говорится в отчете.
Сотрудники ОБСЕ отметили, что больше всего нарушений фиксируется рядом с районом участка разведения войск в Золотом.
- В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 80), если сравнивать с предыдущими сутками (около 30 взрывов), - рассказали в ОБСЕ.
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ИСТОЧНИК KP.RU