2019-10-23T11:58:22+03:00
Политика

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 240 взрывов в ЛНР и 80 – в ДНР

Сотрудники мониторинговой миссии сообщили о резком увеличении взрывов в Донбассе
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: versiya.infoФото: versiya.info
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В отчете наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ за 22 октября сообщается о резком увеличении количества взрывов в Донбассе.

- В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 240), если сравнивать с предыдущими сутками (14 взрывов), - говорится в отчете.

Сотрудники ОБСЕ отметили, что больше всего нарушений фиксируется рядом с районом участка разведения войск в Золотом.

- В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 80), если сравнивать с предыдущими сутками (около 30 взрывов), - рассказали в ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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