ВСУ в два раза увеличили интенсивность обстрелов ДНР
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 447 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- Обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь населенных пунктов: поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), Старомихайловка, Васильевка (донецкое направление), Октябрь, Коминтерново, Новая Таврия, Ленинское, Саханка (мариупольское направление), - сообщил он.
При обстрелах Республики киевские силовики применяли различное вооружение.
- ВФУ применяли минометы калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - говорит Якубов. - Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
ИСТОЧНИК KP.RU