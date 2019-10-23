ВСУ в два раза увеличили интенсивность обстрелов ДНР

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-23T10:39:41+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 447 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь населенных пунктов: поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), Старомихайловка, Васильевка (донецкое направление), Октябрь, Коминтерново, Новая Таврия, Ленинское, Саханка (мариупольское направление), - сообщил он.

При обстрелах Республики киевские силовики применяли различное вооружение.

- ВФУ применяли минометы калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - говорит Якубов. - Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

ИСТОЧНИК KP.RU