15 октября на одном из блокпостов в окрестностях населенного пункта Золотое-4 произошел очередной конфликт между украинскими националистами и регулярной армией.

Во главе с лидером «Национального корпуса» Андреем Билецким, националисты продолжают давление на действующую власть.

- Боевики националистических подразделений, оккупировавших населенный пункт Золотое, продолжают совершать преступления, как в отношении местных жителей, так и военнослужащих вооруженных формирований Украины, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Солдаты ВФУ отказались пропускать через блокпост националистов, что привело к вспышке конфликта.

- Оскорбленные действиями силовиков националисты вызвали подмогу и, окружив блокпост, разоружили украинских военных, захватив при этом боевую машину пехоты, - рассказывает Филипоненко. - В ходе конфликта представители Билецкого обстреляли укрепление ВСУ, в результате чего ранения получили двое бойцов 72-й бригады, которые в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь Северодонецка.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что если Зеленский в скором времени не примет мер – его кресло пошатнется.

- Владимиру Александровичу нужно было сразу решать вопрос с националистами, которые контролируются прошлой властью, - говорит политолог. – Сейчас они нападают на позиции украинских солдат, завтра в Киеве может начаться Майдан 2013-2014 годов. Если конфликт между националистами и действующей властью не погаснет – развал Украины неизбежен.

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