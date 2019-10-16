Денис Пушилин: «Украину необходимо демонтировать»

Глава ДНР сделал заявление, в котором говориться о несоблюдении Украиной минских соглашений, в связи с чем государство Украина должно быть демонтировано.

- Украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира. Вместо этого она юлит и изворачивается. А количество обстрелов растет.

Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности. Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года. И оно продолжает управляться извне.

Необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину. Сделать это нужно свободным решением всех ее территорий. И признать при этом право регионов не входить в новое государство. Это будет честно.

И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского Комплекса мер, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главы.