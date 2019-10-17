Украинские националисты напали на блокпост ВСУ в Золотом

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-17T14:32:25+03:00

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Украинские националисты, во главе с лидером «Национального корпуса» Андреем Билецким, продолжают давление на действующую власть. 15 октября они напали на блокпост Вооруженных формирований в Золотом. В результате конфликта ранения получили два солдата армии. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Боевики националистических подразделений, оккупировавших населенный пункт Золотое, продолжают совершать преступления, как в отношении местных жителей, так и военнослужащих вооруженных формирований Украины, - говорит он.

Солдаты ВФУ отказались пропускать через блокпост националистов, что привело к вспышке конфликта.

- Оскорбленные действиями силовиков националисты вызвали подмогу и, окружив блокпост, разоружили украинских военных, захватив при этом боевую машину пехоты, - рассказывает Филипоненко. - В ходе конфликта представители Билецкого обстреляли укрепление ВСУ, в результате чего ранения получили двое бойцов 72-й бригады, которые в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь Северодонецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU