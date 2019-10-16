Жители подконтрольно Киеву поселка Донбасса рассказали, как развлекаются солдаты ВСУ
Военнослужащие вооруженных формирований Украины грубо нарушают общественный порядок. О буднях военнослужащих незалежной по горячей линии МВД ЛНР рассказал местный житель.
- Он рассказал, что некоторые офицеры бригады в компании начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения майора Сокорева В.М., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стали развлекаться тем, что катаются по поселку на бронетехнике, громко распевают песни и стреляют в воздух из автоматического и личного оружия, - рассказали в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.
Местные жители очень боятся таких выходок военнослужащих, так как те непредсказуемы.
- Они агрессивны и могут начать стрелять на поражение, - пожаловался местный житель.
МВД ЛНР организована горячая телефонная линия. Операторы принимают заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Звонки принимаются круглосуточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU