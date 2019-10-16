Жители подконтрольно Киеву поселка Донбасса рассказали, как развлекаются солдаты ВСУ

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-16T18:31:16+03:00

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Военнослужащие вооруженных формирований Украины грубо нарушают общественный порядок. О буднях военнослужащих незалежной по горячей линии МВД ЛНР рассказал местный житель.

- Он рассказал, что некоторые офицеры бригады в компании начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения майора Сокорева В.М., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стали развлекаться тем, что катаются по поселку на бронетехнике, громко распевают песни и стреляют в воздух из автоматического и личного оружия, - рассказали в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

Местные жители очень боятся таких выходок военнослужащих, так как те непредсказуемы.

- Они агрессивны и могут начать стрелять на поражение, - пожаловался местный житель.

МВД ЛНР организована горячая телефонная линия. Операторы принимают заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Звонки принимаются круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU