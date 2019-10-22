2019-10-22T20:40:35+03:00
Политика

Зеленский назначил оскандалившегося в Закарпатье Гайдая губернатором Луганщины

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Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сергей Гайдай теперь в команде «слуг народа». Фото: mukachevo.netСергей Гайдай теперь в команде «слуг народа». Фото: mukachevo.net
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Еще на прошлой неделе председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий (назначен был в июле) получил благодарность от Зеленского за восстановление моста в Станице Луганской и проводил собеседование с кандидатами на должности руководителей районов. А уже в воскресенье, 20 октября, стало известно, что Кабинет министров без объяснения причин снял его с должности и назначил губернатором 43-летнего Сергея Гайдая.

Родом новый губернатор с Луганщины - родился в 1975 году в Северодонецке. Однако школу окончил во Львове. В 2008-2010 годах работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резника, с 2014-го по 2015 год был советником главы Обуховской райгосадминистрации в Киевской области.

После «школы» помощника-советника Гайдай четыре года возглавлял Мукачевскую райадминистрацию - с сентября 2015 по ноябрь 2018 года. Возвысил Сергея до мэров губернатор Закарпатья Геннадий Москаль. Он же и уволил – после серии скандалов.

В июле 2019 года Гайдай «всплыл» в должности советника нового председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко, а уже в сентябре был уволен.

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник считает, что за назначением Гайдая губернатором стоит Геннадий Москаль, руководивший Луганщиной до назначения губернатором Закарпатья.

Сергей Гайдай в 2014 году окончил Хмельницкий экономический университет. Получил диплом бакалавра по специальности «Финансы и кредит». В 2019 окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины, получил диплом магистра с отличием по специальности «Публичное управление и администрирование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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