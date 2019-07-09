На Украине нового губернатора Луганщины подозревают в симпатиях к «сепаратистам» ЛНР

Нового руководителя региона Зеленский представил на вертолетной площадке в Станице Луганской, куда прибыл в воскресенье с визитом. Президент отметил, что миссией руководителя области должно стать восстановление Луганщины.

- Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета. - Авт.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается, – сказал Зеленский.

Виталию Комарницкому 55 лет. Родился в Нижнегорском районе Крыма. С 1986 по 1993 годы работал в Управлении внутренних дел Луганской области. В 2001 году окончил Луганский институт внутренних дел МВД Украины. С 1993 по 2006 год работал помощником ректора Луганского государственного университета внутренних дел (ЛГУВД) имени Дидоренко, проректором. С 2006 по 2007 годы был начальником центра последипломного образования. С 2007 года - ректор ЛГУВД.

Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение губернатора на вертолетной площадке в Станице Луганской, куда прибыл с президентом Европейского совета Дональдом Туском (справа). Фото: youtube.com/ГляделкаUA

В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска – сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганской области.

Несколько раз избирался в советы разных уровней. В 2010 году стал депутатом Луганского облсовета от Партии регионов. Комарницкий оставался депутатом Луганского облсовета, когда тот 2 марта 2014 года принял решение не признавать украинскую власть. Но поддержал ли Комарницкий это решение — неизвестно.

Некоторые украинские журналисты написали, что Виталий Комарницкий может подозреваться в симпатиях к сторонникам «вооруженных формирований ЛНР». Впрочем, все симпатики республик Донбасса не уезжали из них в 2014 году. Или же уехав, вернулись в 2015-м.

У Комарницкого двое сыновей. Оба закончили вуз, где работает отец. Старший, Максим, с 2014 года работал в Николаевской прокуратуре, а с 2018-го — прокурором в Главной военной прокуратуре. Младший, Артем, по сообщениям СМИ, в 2014 году был следователем главного управления МВД Украины в Луганской области в Северодонецке.