2019-10-22T20:18:46+03:00
Политика

Чем «прославился» новый губернатор Луганщины Гайдай, которого назначил Зеленский

Президент Украины неожиданно выдвинул на высокий пост чиновника, оскандалившегося в Закарпатье
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Сергею Гайдаю не привыкать булавою махать. Фото: m-studio.net.uaСергею Гайдаю не привыкать булавою махать. Фото: m-studio.net.ua
Изменить размер текста:

Известие о новом губернаторе в Луганской области прозвучало как гром среди ясного дня. Еще на прошлой неделе председатель местной облгосадминистрации Виталий Комарницкий (назначен был в июле) получил благодарность от Зеленского за восстановление моста в Станице Луганской и проводил собеседование с кандидатами на должности руководителей районов. А уже в воскресенье, 20 октября, стало известно, что Кабинет министров без объяснения причин снял его с должности и назначил губернатором 43-летнего Сергея Гайдая. Того самого Гайдая, который оскандалился в Закарпатье.

Родом новый губернатор с Луганщины - родился в 1975 году в Северодонецке. Однако школу окончил во Львове. В 2008-2010 годах работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резника, с 2014-го по 2015 год был советником главы Обуховской райгосадминистрации в Киевской области.

После «школы» помощника-советника Гайдай четыре года возглавлял Мукачевскую райадминистрацию - с сентября 2015 по ноябрь 2018 года. Возвысил Сергея до мэров губернатор Закарпатья Геннадий Москаль. Он же и уволил – после серии скандалов. Среди претензий – ни одной отремонтированной дороги, хотя на это было выделено 20 миллионов гривен.

В июле 2019 года Гайдай «всплыл» в должности советника нового председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко, а уже в сентябре был уволен. Сергей хотел стать первым заместителем губернатора. Но закарпатские депутаты написали коллективное обращение к Зеленскому и попросили подобрать на должность первого зама человека с более высокими моральными и деловыми качествами. Мол, жизненные принципы Сергея Гайдая «не соответствуют задекларированным президентом Украины высоким стандартам руководящих кадров государственной службы».

Теперь же выяснилось: что Закарпатью не гоже, сгодится в Донбассе. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник считает, что за назначением Гайдая стоит Геннадий Москаль, руководивший Луганщиной до назначения губернатором Закарпатья.

- В Офисе президента (ОП) посчитали креатуры министра МВД Арсена Авакова во главе областей Украины и прослезились, - пишет на своей странице в Фейсбук Родион Мирошник. - Там решили, что этот счёт нужно срочно менять. Комарницкий, как ректор милицейского ВУЗа - ЛАВД, был отнесён к ведению именно Авакова, хотя утверждение и весьма спорно. Тут на фоне криков о разрухе в Луганской области, националистов, заехавших в Золотое, до ОП добежали волонтеры-посланники Геннадия Москаля. Именно они внесли туда кандидатуру Сергея Гайдая.

Сам же Москаль отказывается от комментириев.

- Есть на то причины. Спрашивайте у «слуг народа», они расставляют. Не народ расставляет... – говорит экс-губернатор Луганщины и Закарпатья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине нового губернатора Луганщины подозревают в симпатиях к «сепаратистам» ЛНР

Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской облгосадминистрации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Перепись населения ДНР 2019: "У нас живут рабыня Изаура, Екатерина Вторая, остальные - русские"
Первая перепись населения в ДНР 2019 закончилась. «Комсомолка» пообщалась с переписчиком и выяснила кого в Донецке больше всего, кто предпочитает гражданский брак и насколько у женщин Донбасса возраст по паспорту отличается от того, насколько они выглядят
Новости 24
Украина открыла шквальный огонь по Республике – за два часа выпущено 170 боеприпасов
В ЛНР зафиксирован высокий уровень пожарной опасности
Фолк и рок! Рыцари и ирландские танцы: Дончан ждут на Портал Фест 26 октября
Съели закуску и пойманную рыбу: в Донбассе стая диких кабанов разгромила лагерь рыбаков
В Первомайске обнаружен многотысячный схрон боеприпасов и оружия украинских ДРГ
Украинский военный подорвался на собственной мине при попытке достать с минного поля упавший беспилотник
Четыре дня в Макеевке будут слышны взрывы, но это не обстрелы
Украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж
В Горловке похоронили троих детей, погибших вчера на пожаре
Донецкий национальный университет приглашает принять участие во II Международном форуме, посвященном Русскому миру и Донбассу
Знать как Отче наш! В ЛНР сделали памятку для детей на случай, если они найдут взрывоопасный предмет