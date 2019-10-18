2019-10-18T12:20:28+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла Калиново и Нижнее Лозовое в ЛНР

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы сел Калиново и Нижнее Лозовое, - говорится в сообщении.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, при обстрелах территории Республики украинские силовики применяли минометы и бронетехнику.

- Огонь велся из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП-1, - рассказали в СЦКК.

Напомним, ВСУ обстреляли все направления ДНР. По территории Республики было выпущено почти 300 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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