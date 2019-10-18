2019-10-18T10:28:54+03:00
Политика

Генпрокуратура ЛНР начала расследование преступлений ВСУ в Золотом-5

Правоохранители провели следственные мероприятия
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Сотрудники отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики провели следственные мероприятия в посёлке Золотое-5. Об этом сообщили правоохранительном ведомстве ЛНР.

- Следственные мероприятия провели в рамках ранее возбуждённого уголовного дела по факту геноцида и применения запрещённых средств и методов ведения войны, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Фиксируя последствия агрессии ВСУ, сотрудник правоохранительного ведомства Кирилл Белов отметил, что, опасаясь за свою жизнь, люди бросают дома и уезжают – почти вся улица безлюдна.

- У себя во дворе я часто собираю пули разного калибра и осколки от снарядов, которые прилетают сюда, – поделился житель посёлка.

В Генпрокуратуре напомнили, что сотрудники ведомства оказывают консультативную помощь по составлению жалоб в Европейский суд по правам человека, пострадавшим гражданам от вооруженной агрессии со стороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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