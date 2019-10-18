2019-10-18T11:24:30+03:00
Политика

ВСУ обстреляли все направления ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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За прошедшие сутки солдаты Вооруженных формирований Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 300 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 242 единицы, – сказал он.

Под огонь украинских силовиков попали поселки Республики на всех направлениях.

- Под обстрелами оказались населенные пункты: Ясиноватая, Гольмовский, Спартак, Ленинское, Коминтерново, Саханка, - уточнил Якубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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