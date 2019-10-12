2019-10-12T21:41:17+03:00
Политика

Украинские СМИ готовят провокацию в Донбассе

Несколько представителей украинских телеканалов уже прибыли в Золотое
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: politinformburo.ruФото: politinformburo.ru
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Журналисты украинских средств массовой информации готовят очередные провокации в Донбассе. На этот раз корреспонденты приехали в Золотое. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В зону ответственности 72-й бригады в район Золотого прибыли журналисты телеканалов ICTV и «Украина» в сопровождении группы офицеров 72-го центра информационно-психологических операций, = сообщил он.

По словам Филипоненко, основная задача украинских пропагандистов – подготовить информацию для обвинения руководства Республики в нарушениях Минских договоренностей.

- В связи с этим в ближайшее время мы не исключаем провокаций со стороны противника, - подчеркнул офицер пресс-службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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