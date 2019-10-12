2019-10-12T19:43:02+03:00
Политика

Украинские националисты начали зачистку «сепаратистов» в Золотом

Они ищут граждан, которые поддерживают Республики Донбасса и отведение войск
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Прибывшие в Золотое боевики националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация), начали зачистку среди мирного населения. Они ищут граждан, которые поддерживают Республики Донбасса и отведение войск. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Вышедшие из-под контроля нацисты, оккупировавшие населенный пункт Золотое, творят бесчинства, совершая преступления в отношении мирного населения, - говорит он. - Не ощущая давления со стороны местной власти и правоохранителей, каратели, используя опыт 2014 года, проводят «чистки» среди местных жителей, выявляя граждан, поддерживающих Народные Республики и мирные инициативы по разведению войск.

Филипоненко отметил, что население Золотого, уставшее от творящегося произвола, обратились за помощью к главе районной администрации, но ответа не последовало. В это же время украинские нацисты под лозунгами защиты мирного населения «продолжают вести преступную деятельность в оккупированном поселке».

- Чувствуя безнаказанность, оккупанты пытаются влиять на военнослужащих. Нередки случаи запугивания и расправы националистами над украинскими солдатами на блокпостах, - рассказывает Иван Филипоненко. - Мы выражаем надежду на то, что военно-политическое руководство Украины сможет взять ситуацию под контроль и выполнит взятые на себя обязательства по восстановлению мира и поддержанию режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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