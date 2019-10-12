Украина дооборудует позиции в Золотом
В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что обстрелов за минувшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано не было. Однако в это же время украинские военнослужащие занимались дооборудованием позиций, минированием и пуском беспилотников.
- Разведчики обнаружили, что в районе Золотого солдаты ВСУ при помощи трёх экскаваторов и инженерной машины БАТ провели работы по укреплению позиций и установили 13 противотанковых мин ТМ вдоль дороги, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
В НМ ЛНР отметили, что в районе разведения сил зафиксировано использование украинского беспилотного летательного аппарата, следующего по маршруту движения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
– Наши данные подтверждаются и отчётом спецмиссии ОБСЕ, - подчеркнули в Народной милиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU