К границам республики ВСУ тянут технику, а украинские националисты вступают в разборки с силовиками

СЕГОДНЯ 20:09 2019-10-11T20:09:33+03:00

Почти 70 реактивных систем залпового огня «Град», гаубиц и бронемашин подтянуты к границам Республики

Изменить размер текста: A A

Украинские силовики перебросили в Донбасс почти 70 реактивных систем залпового огня «Град», гаубиц и бронемашин. Об этом сегодня сообщил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

- Нашей разведкой подтверждаются факты размещения в нарушение Минских договоренностей 17 артиллерийских установок и 52 боевых бронированных машин, — отметил Басурин.

Он подчеркнул, что в их числе РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и «Акация», БМП, БТР, БРДМ и МТЛБ. Боевая техника размещена в населенных пунктах на горловском, донецком и мариупольском направлениях.

Ранее Басурин сообщил про столкновение националистов с украинскими силовиками произошло минувшей ночью на подъезде к участку разведения войск «Петровское – Богдановка».

- Нами зафиксированы вооруженные стычки между украинскими силовиками и националистами «Азова». Наиболее резонансный случай произошел в ночь на 11 октября в районе населенного пункта Новогнатовка, где националисты пытались с боем проехать через блокпост с целью выхода к передовым позициям ВФУ, — отметил Басурин.

Разведения сил так и не случилось. Последняя попытка это сделать сегодня потерпела крах. Ответственность за срыв соглашений лежит полностью на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU