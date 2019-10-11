2019-10-11T20:09:33+03:00
Политика

К границам республики ВСУ тянут технику, а украинские националисты вступают в разборки с силовиками

Почти 70 реактивных систем залпового огня «Град», гаубиц и бронемашин подтянуты к границам Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Украина сорвала процесс разведения сил. Фото: Русская ВеснаУкраина сорвала процесс разведения сил. Фото: Русская Весна
Изменить размер текста:

Украинские силовики перебросили в Донбасс почти 70 реактивных систем залпового огня «Град», гаубиц и бронемашин. Об этом сегодня сообщил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

- Нашей разведкой подтверждаются факты размещения в нарушение Минских договоренностей 17 артиллерийских установок и 52 боевых бронированных машин, — отметил Басурин.

Он подчеркнул, что в их числе РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и «Акация», БМП, БТР, БРДМ и МТЛБ. Боевая техника размещена в населенных пунктах на горловском, донецком и мариупольском направлениях.

Ранее Басурин сообщил про столкновение националистов с украинскими силовиками произошло минувшей ночью на подъезде к участку разведения войск «Петровское – Богдановка».

- Нами зафиксированы вооруженные стычки между украинскими силовиками и националистами «Азова». Наиболее резонансный случай произошел в ночь на 11 октября в районе населенного пункта Новогнатовка, где националисты пытались с боем проехать через блокпост с целью выхода к передовым позициям ВФУ, — отметил Басурин.

Разведения сил так и не случилось. Последняя попытка это сделать сегодня потерпела крах. Ответственность за срыв соглашений лежит полностью на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24