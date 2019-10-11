2019-10-11T12:37:49+03:00
Политика

Третья попытка разведения сил и средств в Донбассе 11 октября: онлайн трансляция

Сегодня будет предпринята последняя попытка получить от Украины подтверждение готовности приступить к возобновленному отводу [обновляется]
Юлия АНДРИЕНКОНикита МАКАРЕНКОВ
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Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе вчера окончилась проваломВторая попытка разведения сил и средств в Донбассе вчера окончилась проваломФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Последняя попытка начать возобновление разведения сил и средств на пилотных участках «Петровское – Богдановка» и «Золотое» будет предпринята сегодня 11 октября.

Если украинская сторона и сегодня саботирует свои обязательства по одобренному Контактной группой плану-графику, то процесс возобновления разведения будет считаться не выполненным по вине Киева.

До этого две попытки - 9 и 10 октября и обе потерпели провал.

- Несмотря на то, что Народной милицией сигнальная ракета белого цвета была выпущена трижды и время ожидания симметричного запуска со стороны ВФУ было продлено максимально, ответного сигнала с украинской стороны так и не поступило, - заявил вчера в селе Петровское руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Рамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Документ определяет три пилотные территории – Петровское (под Донецком), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР). Впоследствии не исключалось, что разведение может произойти и по всей линии соприкосновения. В районе Петровского и Золотого подразделения сторон были разведены еще в октябре 2016-го. Однако украинские силовики вновь вернулись на эти участки, заняв «серую зону».

10.22 Представитель СЦКК сообщил "Комсомолке", что белую сигнальную ракету запустят в 12.00, подтвердив готовность ДНР к началу разведения сил и средств на участке «Петровское-Богдановка».

12.00 Представители Донецкой Народной Республики запустили белую сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил и средств. Ожидают ответа со стороны Украины.

12.05 Представители ОБСЕ мониторят ситуацию на участке «Петровское-Богдановка». Они зафиксировали, что представители ДНР выпустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности к началу разведения. Ожидают ответ с украинских позиции. Пока что - его нет.

12. 25 Руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что Украина сорвала процесс устранения нарушений на участке разведения войск в районе села Петровское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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