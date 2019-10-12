2019-10-12T14:49:33+03:00
Общество

Шесть собак из донецкого приюта «ПИФ» поехали в новые семьи в Россию

Животных приютили семьи из Москвы и Питера
Екатерина Сорока
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В приюте «ПИФ» живет около 800 животных, которым нужен дом. Фото: instagram.com/pif_dn/В приюте «ПИФ» живет около 800 животных, которым нужен дом. Фото: instagram.com/pif_dn/
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11 октября собачий приют «ПИФ» попрощался с шестью своими воспитанниками. Хвостики получили счастливый билет – они поехали искать себе новые семьи в Россию. Об этом рассказали сотрудники приюта в социальных сетях.

О том, что собаки поедут в Россию, стало известно еще две недели назад. Все это время сотрудники приюта метались от одной инстанции к другой. Собакам нужно было оформить документы для пересечения границы и сделать специальные прививки. Все это стоит денег, поэтому «ПИФ» снова обратился за помощью к неравнодушным людям.

— Многие начнут писать, что перевозка животных – это дорого. Но это последнее, что мы просим для этих собак. После этого сбора они получают свой счастливый билет и навсегда уезжают из этого города, где холодно и страшно. Они будут жить в квартирах, и они будут счастливы. А этому цены нет, — писали сотрудники приюта.

В итоге приют все же успел собрать собак в путешествие. Их ждет долгая дорога в Москву и Санкт-Петербург. Теперь там, в уютных столичных квартирах, находится их дом и семья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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