«Вот у кого нужно учиться любить жизнь» В Донецке спасли собаку, которую переехал комбайн
Почти неделю столичные ветеринары боролись за жизнь Чарли, так зовут щенка, который попал под комбайн в поле. Руководитель донецкого приюта для животных «4 ЛАПКИ» Ирина Волик сообщила, что угроза ампутации лап миновала.
- Вот у кого огромная воля и стремление к жизни, вот у кого нужно учиться любить жизнь, - говорит Ирина. - Утром прислали со стационара донецкого центра ветеринарной медицины нам приветик от Чарли, от этого невозможно даже слезу удержать.
На фото собачка стоит на собственных лапках. С трудом, но передвигается. Чарли перенес несколько операций.
Собачка стоит на собственных лапках. С трудом, но передвигается. Фото: ДЦВМ
- Было проведено: артродез скакательного сустава, артродез запястного сустава, остеосинтез плечевой кости, - рассказывают донецком центре ветеринарной медицины. - Теперь необходимо пройти тяжелый курс реабилитации по восстановлению организма.
"Вот у кого огромная воля и стремление к жизни" В Донецке спасли собаку, которую переехал комбайн.Видео: ДЦВМ
Ирина Волик поблагодарила сотрудников донецкого центра ветеринарной медицины.
- Не перестану благодарить за такой труд Романа Нестеренко, за его доброе сердце, за талант и умение быть волшебником для животных, - сказала руководитель донецкого приюта.
Приют «4 ЛАПКИ» нуждается в помощи. Поддержать приют – карта Сбербанка 5469 5200 2527 6023 на имя Ирины Волик.
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ИСТОЧНИК KP.RU