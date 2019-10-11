Щенки в опасности: В донецком приюте для животных эпидемия энтерита

Недавно «Комсомолка» дала клич о подброшенных в приют «ПИФ» щенках. То ли у нас оказалась легкая рука, то ли щенки родились под счастливой звездой, но их расхватали, как горячие пирожки. Какая радость была получать потом сообщения от их приемных родителей с фотографиями щенков, обретших дом и любящих хозяев.

Звоню, чтобы поздравить с этим сотрудников приюта и узнаю новость, что как только разобрали этих щенков, подкинули следующих.

- Ночью к воротам приюта подъехала машина, просигналила и уехала, администратор раскрыла ворота и обнаружила коробку с пятью визжащими щенками. Им около двух месяцев, помесь с овчаркой, но будут мельче. Если в прошлый раз все были девочки, то сейчас нас «осчастливили» мальчишками, - огорошила меня руководитель приюта «ПИФ» Виктория Васильева. – Люди не понимают, что щенки тут обречены.

Вот такие крохи ждут вас в приюте "ПИФ". Фото: приют "ПИФ"

- Виктория, объясните, почему такая низкая выживаемость щенков в приюте? – спрашиваю ее.

- У них нет иммунитета. Это самое главное. Поэтому щенки практически обречены, особенно, если попадают к нам в период холодной осенней слякоти, - рассказывает Виктория. – Самое страшное, что сейчас в приюте энтерит. Заболела собака в промежутке между вакцинациями. За ней - еще две. Для щенков это смертельно опасно. Кроме того, у нас для них нет отдельного помещения.

- А если сразу щенков привить, это поможет?

- К сожалению, нет. Иммунитет от болезни не моментально вырабатывается. После первой прививки через 21-28 дней нужно сделать вторую и вот только через две недели после второй вакцинации в крови появляются антитела, способные защитить от инфекции, - просвещает меня Виктория. – Кроме того, весь период вакцинации щенков должен соблюдаться карантин, а человек, ухаживающий за ними, не должен ходить в другие вольеры и ухаживать за другими животными. Этого всего не объяснить людям, которые размножают своих питомцев, а плод их любви подбрасывают в приюты, которые и так переполнены.

- Что можно предложить, какой выход?

- Лучше привозите вовремя к нам своих животных на стерилизацию, чем потом так безответственно избавляться от приплода. Уличных животных мы готовы стерилизовать бесплатно. К слову, с начала 2014 года только для сук мы провели 7 тысяч операций стерилизации, а это сотни не рожденных щенков, вклад в отсутствие стай на улицах нашего города.

Сложно с Викторией не согласиться, особенно, когда видишь глаза собак, живущих в приюте. Кто-то им тоже позволил когда-то появиться на свет, а потом они стали никому не нужны. «Комсомолка» просит помочь приюту. Отзовитесь приемные родители для этих малышей. Они еще живы и очень ждут любящие руки.

Кроме того, можно помочь приюту материально. Наши реквизиты:

Карта Приватбанка:

4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка:

4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money:

U264359439215 Гривна (UAH)

E835235950990 Евро (EUR)

R509399475348 Российский рубль (RUB)

Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru

QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20