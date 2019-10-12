Девушки из ЛНР поборются за корону международного конкурса красоты в Турции
12 ноября в Турции начнется фестиваль красоты, моды и таланта Miss International-2019. За корону красавицы международного уровня будут бороться девушки из 80 стран. Среди них есть и конкурсантки из ЛНР.
Республику будут представлять три луганченки Маргарита Щербак, Алина Левченко и Дарья Понедельник. Об этом рассказала организатор конкурсов красоты в Луганске, представитель международного дома моделей и талантов Fashion house International Юлия Байрамова.
— Мы обучаем наших участниц, наших моделей всем необходимым навыкам и умениям. Им предоставляется возможность после городских конкурсов развиваться в данной сфере на более высоком уровне. Меня всегда радуют их успехи. Недавно мы вернулись из Москвы с призовыми местами. Надеемся на то, что сейчас наши девушки привезут новые титулы и новые награды. Я рада, что Луганск достойно показывает себя на международной арене, — отметила Юлия Байрамова.
Маргарита Щербак имеет титул «Юная мисс Европы – 2019». Фото: архив Маргариты Щербак
Алина Левченко также удостоилась титула «Юная мисс Луганск – 2019». Фото: miaistok.su
Дарья Понедельник участвовала с Алиной Левченко в одном конкурсе. Фото: miaistok.su
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ИСТОЧНИК KP.RU
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