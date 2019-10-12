2019-10-12T18:33:28+03:00
Общество

Девушки из ЛНР поборются за корону международного конкурса красоты в Турции

Представлять Республику на конкурсе в Турции будут три девушки из Луганска [фото]
Екатерина Сорока
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От участия в конкурсе красоты отказались две страны: Корея и Ливан. Фото: karavan.uaОт участия в конкурсе красоты отказались две страны: Корея и Ливан. Фото: karavan.ua
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12 ноября в Турции начнется фестиваль красоты, моды и таланта Miss International-2019. За корону красавицы международного уровня будут бороться девушки из 80 стран. Среди них есть и конкурсантки из ЛНР.

Республику будут представлять три луганченки Маргарита Щербак, Алина Левченко и Дарья Понедельник. Об этом рассказала организатор конкурсов красоты в Луганске, представитель международного дома моделей и талантов Fashion house International Юлия Байрамова.

— Мы обучаем наших участниц, наших моделей всем необходимым навыкам и умениям. Им предоставляется возможность после городских конкурсов развиваться в данной сфере на более высоком уровне. Меня всегда радуют их успехи. Недавно мы вернулись из Москвы с призовыми местами. Надеемся на то, что сейчас наши девушки привезут новые титулы и новые награды. Я рада, что Луганск достойно показывает себя на международной арене, — отметила Юлия Байрамова.

Маргарита Щербак имеет титул «Юная мисс Европы – 2019». Фото: архив Маргариты Щербак

Маргарита Щербак имеет титул «Юная мисс Европы – 2019». Фото: архив Маргариты Щербак

Алина Левченко также удостоилась титула «Юная мисс Луганск – 2019». Фото: miaistok.su

Алина Левченко также удостоилась титула «Юная мисс Луганск – 2019». Фото: miaistok.su

Дарья Понедельник участвовала с Алиной Левченко в одном конкурсе. Фото: miaistok.su

Дарья Понедельник участвовала с Алиной Левченко в одном конкурсе. Фото: miaistok.su

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ИСТОЧНИК KP.RU

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