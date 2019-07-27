В Луганске выберут самую красивую девушку

Больше ста заявок пришло в организационный комитет конкурса «Мисс Луганск». По итогам кастинга в финал прошли двадцать девчонок. Об этом «Комсомолке» сообщила организатор конкурса Юлия Байрамова.

- Из всех заявок я виртуально отобрала 50 участниц. Их пригласила на кастинг, - говорит Юлия. - Финалистов отбирали больше трех часов по параметрам, росту и внешним данным. Также было небольшое собеседование с претендентками.

В финале соревноваться за победу будут девушки в двух категориях – 14-17 лет и от 18 лет и старше.

- Все девушки индивидуальны, - отметила Байрамова. - Естественно, кто-то запомнился больше, а кто-то меньше. Есть очень яркие и эффектные девушки - конкуренция будет большая. Я уверенна, что финал конкурса будет очень сильным и запоминающимся.

Юлия Байрамова рассказывает, что финалисток ожидает месяц напряжённых тренировок.

- На протяжении месяца мы будем готовиться к финалу, изучать дефиле, учиться работать со зрителем. Также будут фотосессии и развлекательная программа для участниц. И участие в благотворительных акциях, - анонсировала организатор.

Финальная часть конкурса «Мисс Луганск» пройдёт 7 сентября в ДК имени Ленина.