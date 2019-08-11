2019-08-11T22:24:06+03:00
Общество

Луганчанка Маргарита Щербак стала юной мисс Европы

Фестиваль-конкурс красоты проходил в Македонии
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: архив Маргариты ЩербакФото: архив Маргариты Щербак
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Тринадцатилетняя луганчанка Маргарита Щербак стала победительницей фестиваля-конкурса красоты в Македонии. Об этом «Комсомолке» сообщила представитель модельного бизнеса в ЛНР Юлия Байрамова.

- Моя девочка получила гран-при. Она - юная мисс Европы, - написала нам Юлия.

Юная мисс Европы. Фото: архив Маргариты Щербак

Юная мисс Европы. Фото: архив Маргариты Щербак

Маргарита рассказывает "КП", что победу разделит со всем Луганском.

- С гордостью везу корону и сертификат на следующее участие в конкурсе, - говорит Щербак. – Гала-концерт будет транслироваться по македонскому телевидению.

Маргарита с мамой на экскурсии по македонскому городу. Фото: архив Маргариты Щербак

Маргарита с мамой на экскурсии по македонскому городу. Фото: архив Маргариты Щербак

На конкурсе было три выхода: национальный костюм, спортивный и вечерний выходы. Кроме этого нужно было показать творческий номер.

- К фестивалю я готовилась около двух месяцев, новые наряды, образы. Конкуренция чувствовалось, но все же я надеялась на победу, - рассказала юная мисс Европы. - На конкурсе было почетное жюри и присутствовал посол Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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