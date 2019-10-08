Разведение войск в ДНР: Республика заявила о готовности

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-08T20:51:33+03:00

На участке №3 в районе поселка Петровское должно пройти разведение войск в ДНР

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На участке №3 в районе поселка Петровского в скором времени должно состояться разведение войск в ДНР. Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомило ОБСЕ о готовности приступить к устранению нарушений на участке разведения войск.

- Руководитель представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе уведомил СММ ОБСЕ о готовности приступить к осуществлению разведения сил и средств на участке разведения № 3 в районе населенного пункта Петровское, - говорится в сообщении представительства.

Устранение зафиксированных ОБСЕ нарушений начнется завтра, 9 октября после подтверждения миссией готовности вооруженных сил Украины к зеркальным действиям.

- Процесс будет осуществляться в течение трех дней. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики готовы приступить к выполнению соответствующих мероприятий, в подтверждение чему завтра будет запущена сигнальная ракета белого цвета, - рассказали в СЦКК.

Тем временем, в минобороны Украины заявили о неготовности к разводу войск в ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU