Разведение сил в ЛНР: Украина не готова к отводу в Золотом
Представители Луганской Народной Республики уведомили ОБСЕ о готовности к разведению сил в Золотом. В то же время украинская сторона заявила о неготовности отводить войска на этом участке. По словам министра обороны незалежной Андрея Загороднюка, начать процедуру невозможно в связи с продолжающимися обстрелами.
- С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы, -заявил он.
Загороднюк также отметил, что боевики ВСУ ведут наблюдение и находятся в полной боеготовности на своих позициях.
- В случае провокаций или обострении обстановки готовы действовать адекватно, - сказал министр.
Стоит отметить, что для саботажа процесса разведения сил, в Золотое прибыли украинские националисты.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Украине предложили три варианта развития ситуации в Донбассе
Один из них – полный отказ от территорий (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU