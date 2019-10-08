Разведение сил в ЛНР: Украина не готова к отводу в Золотом

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-08T18:33:08+03:00

Об этом заявил министр обороны незалежной

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Представители Луганской Народной Республики уведомили ОБСЕ о готовности к разведению сил в Золотом. В то же время украинская сторона заявила о неготовности отводить войска на этом участке. По словам министра обороны незалежной Андрея Загороднюка, начать процедуру невозможно в связи с продолжающимися обстрелами.

- С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы, -заявил он.

Загороднюк также отметил, что боевики ВСУ ведут наблюдение и находятся в полной боеготовности на своих позициях.

- В случае провокаций или обострении обстановки готовы действовать адекватно, - сказал министр.

Стоит отметить, что для саботажа процесса разведения сил, в Золотое прибыли украинские националисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU