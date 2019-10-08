Разведение сил в ЛНР: Для саботажа в Золотом прибыли украинские националисты

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-08T16:18:24+03:00

Филипоненко сообщил, что украинские националистические организации стремятся дестабилизировать обстановку в стране. Фото: unian.net

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские националистические организации стремятся дестабилизировать обстановку в стране, представив разведение сил и средств как поражение в войне в Донбассе.

- С целью саботирования отвода вооружений в район населенного пункта Золотое прибыл полк «Азов» (запрещенная в РФ организация), представители которого заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск, - сообщил он.

По словам Филипоненко, прибывшие 7 октября в населенный пункт Золотое министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник генерального штаба Руслан Хомчак не смогли повлиять на националистов, оккупировавших населенный пункт".

- Подобные действия националистов всецело направлены на саботирование разведения войск и срыв мирных инициатив действующего правительства Украины, – подчеркнул офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU