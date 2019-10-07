800 украинских полицейских готовятся к десанту в Республики Донбасса

Полицейские незалежной уже подготовились к десанту в республики. Они во всю разрабатывают план восстановления работы на «неподконтрольных территориях» - как они называют ДНР и ЛНР. Об этом сообщает управление полиции Украины в Донецкой области.

Уже подготовлены 800 полицейских. А их работу обсудили на Круглом столе по «восстановлению территориальной целостности Украины». Там полицейские говорили, в частности, о том, как восстановят правоохранительную систему, возвратят переселенцев, и даже восстановят экологию после боев.

- Мечтать не вредно! – Сказал «КП» источник в правоохранительных органах ДНР. – Хотя я бы с удовольствием «повстречался» бы с бывшим коллегой, который стал ярым радикалам и обстреливает наш город с района Песок.

«Комсомолка» попросила донецкого политолога Дмитрия Кузьменко прокомментировать «полицейский десант":

- Судя по всему, украинское руководство всерьез верит, что им удастся вернуть непризнанные республики Донбасса под свой контроль. И никаких отдельных милицейских формирований в них они не видят. А ведь в Комплексе мер по реализации Минских соглашений говорится, что они должны быть. Киев не хочет компромисса, зато верит в безусловную победу над ЛДНР. Интересно, как он видит механизм, который к ней приведет? Или укровласти предпочитают просто мечтать о победе, как подросток и завоевании сердца одноклассницы?