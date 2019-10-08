2019-10-08T13:53:30+03:00
Политика

В Украине предложили три варианта развития ситуации в Донбассе

Один из них – полный отказ от территорий
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Жители Донбасса возвращения в состав Украины - не ждут. Фото: amp.akcenty.com.uaЖители Донбасса возвращения в состав Украины - не ждут. Фото: amp.akcenty.com.ua
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Три варианта развития ситуации в Донбассе, один из которых – полный отказ от территорий предложил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

- Первый вариант: попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант: никогда больше не возвращаться к этой части Украины, - заявил чиновник в эфире телеканала ICTV.

Пристайко рассказал, что действующая власть во главе с президентом Зеленским пытаются завершить процесс по прекращению войны и возвращению Украине Донбасса.

- Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по «кипрскому сценарию» или по какому-то другому, - отметил Вадим Пристайко.

Вот только жители Донбасса, которых ежедневно обстреливает украинская армия, которые из-за этих обстрелов потеряли любимых людей – возвращения в состав Украины не ждут.

- Как это себе можно представить!? Мы уже не сможем жить вместе, - говорит «Комсомолке» жительница прифронтовой Старомихайловки. – Они хотят вернуть Донбасс в состав Украины – это правда. Но речь идет не о его жителях, а о территориях. Это деньги, это бизнес, который они строят на нашей крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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