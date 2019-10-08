Экс-министр иностранных дел Украины: «Формулы Штайнмайера» не существует

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-08T12:59:47+03:00

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «ICTV» заявил, что «формулы Штайнмайера» на самом деле не существует, что Федеральный президент ФРГ изложил эту идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров нормандской четверки.

- Кроме того, Штайнмайер предложил свою идею на переговорах, «когда дискуссия зашла в тупик, поскольку всем было понятно, что наше видение Минска и путинское видение диаметрально отличается, - говорит Климкин. - То есть никогда по определению формулы никакой не было. Формула Штайнмайера − это не зрада и не победа, это − маразм. Нельзя согласовать отдельно … вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовывая − это просто маразм.

По словам чиновника, «формула Штайнмайера» - просто «выполнение логики русской».

- Вот сейчас Путин поднимает ставки. Мы должны выйти и сказать, если вы хотите выборы, если вы хотите выборы в какой-то перспективе − вот наши требования. Или мы будем как страусы смотреть и говорить, нет, у нас никаких требований, мы выполняем требования Путина, - сказал экс-министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU