2019-10-06T21:33:36+03:00
Политика

По Трудовским работают из тяжелой артиллерии: жители сидят в подвалах

Украинские боевики обрушили огонь на запад Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Так выглядит перемирие в Донбассе.Так выглядит перемирие в Донбассе.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Выходные выдались в Донбассе неспокойными. Украинские боевики, опечаленные труднопроизносимой формулой, и в субботу, и в воскресенье метелили мирные города и поселки ДНР.

Результаты не заставили себя ждать. В Коминтерново в субботу загорелся дом, на окраине Горловки украинские снаряды разрушили два жилых дома, в Старомихайловке повреждения получил ряд домов на улице с символичным названием - Шевченко. Досталось там и садику, который не так давно восстанавливали с помощью волонтерских организаций. Там повреждено остекление и остается только порадоваться, что было воскресенье и никто не пострадал. Журналисты одного из российских СМИ попали под обстрел в Коминтерново.

На Трудовских обстрел начался уже вечером, загнав жителей в подвалы.

- Сидим в погребе, это ж надо только искупались, - пишет в сети жительница Трудовских Светлана. - Шелестело так, как когда летят грады. Такой шорох в воздухе был. Как же это все осточертело!

Кроме того, от попаданий украинских снарядов снова горят дома в Коминтерново.

- Сегодня вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Коминтерново с применением СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении. — В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по улице Ахматовой, 32.

Отмечается, что фиксируется еще один очаг возгорания по улице Королева, однако вследствие непрекращающихся обстрелов со стороны ВФУ пожарные расчеты МЧС ДНР не имеют возможности приступить к локализации и тушению пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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