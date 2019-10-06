2019-10-06T20:49:43+03:00
Политика

Журналисты российских "Известий" попали под обстрел в Коминтерново

Журналистов удалось эвакуировать и обошлось без жертв
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Коминтерново находится под постоянным обстрелом. Фото: ДАНКоминтерново находится под постоянным обстрелом. Фото: ДАН
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Выходные выдались в Донбассе шумными - украинские боевики утюжат Старомихайловку, Зайцеву, Коминтерново. Вечером под обстрел украинских военных попали журналисты российского информационного центра «Известия». Случилось это в прифронтовом селе Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Сегодня с 15:30 до 18:30 боевики 36-й бригады обстреливали из зенитных установок, вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населенный пункт Коминтерново, — сказано в сообщении. — Под обстрел попали съемочные группы информационного центра «Известия» и пресс-службы НМ ДНР, прибывшие в указанный район для фиксации разрушений домостроений по улице Ахматовой 28 и 30.

В УНМ добавили, что благодаря профессиональным действиям военнослужащих Республики съемочные группы благополучно эвакуированы из зоны обстрела, жертв удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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