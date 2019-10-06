«Самый милый фельдшер»: Соцсети умилила собака-врач из донецкого приюта

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-06T18:31:30+03:00

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В приюте для животных ПИФ появился новый надежный врач ветеринарной медицины по кличке Даруся. Этот сотрудник особенный. Он ходит на четырех лапках, у него черная короткая шерстка, но глаза такие же умные и понимающие, как у настоящего врача. Такой сотрудник приюта не оставил равнодушным ни одного пользователя соцсетей.

— Важная такая, сразу видно, отличный врач! — пишет Татьяна Малахова.

— Настоящий ассистент ветеринарного врача, — поддержал четвероногую коллегу ветеринарный врач из Москвы Андрэ Шалварян.

— Как же я люблю это фото! Даруся позирует совсем, как модель. Умничка, — прокомментировала Марина Донецкая.

Добавим, что раньше Дара была пациентом ветеринарной клиники ПИФ. Еще щенком ее сбил невнимательный водитель и оставил умирать на трассе. Чудом её заметили сотрудники приюта, которые проезжали мимо с место, где лежала собака. Они забрали Дару, сделали ей операцию (не без помощи добрых людей) и поселили ее в приюте. А пока Дара не нашла себе хозяев, она подрабатывает «врачом» у своих спасителей.

Даруся не единственная собака, которой требуется особое внимание в приюте. Помочь ПИФу можно в качестве волонтера по выгулу собак. Также ПИФ нуждается в еде для животных, медикаментах, теплых вещах, а также финансах.

Поддержать приют можно денежным переводом по одному из реквизитов:

Сбербанк 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

ПриватБанк 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

Карта ЦРБ Донецк 1013 2704 2557 4383 (07/20) Виктория Васильева

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ИСТОЧНИК KP.RU