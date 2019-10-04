2019-10-04T22:02:49+03:00
Общество

В День защиты животных ветеринары подарили луганскому приюту «Помоги другу» корм

Сотрудники ветслужбы пожертвовали приюту больше 200 килограммов корма для животных
Екатерина Сорока
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Сотрудники ветслужбы призывают жителей Республики более ответственно относиться к приобретению домашних животных, чтобы им дальше не пришлось искать кров. Фото: lug-info.comСотрудники ветслужбы призывают жителей Республики более ответственно относиться к приобретению домашних животных, чтобы им дальше не пришлось искать кров. Фото: lug-info.com
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4 октября весь мир отмечает День защиты животных. В этот праздник сотрудники государственной службы ветеринарной медицины сделали вкусный подарок друзьям нашим меньшим. Добрые люди подарили луганскому приюту «Помоги другу» больше 200 килограммов корма.

В подарок входит мясо, а также различные корма для кошек и собак. После ветеринары вручили сотрудникам приюта набор препаратов для лечения четвероногих и даже провели бесплатный осмотр животных, чтобы назначить им дальнейшее лечение.

Добавим, что луганский приют «Помоги другу» - это не госучреждение. Оно живет за счет неравнодушных людей, которые помогают ему финансово. Сейчас приют экстренно нуждается в деньгах. Он задолжал больше 50 тысяч рублей ветеринарным клиникам Республики за лечение, стерилизацию и прививание новых постояльцев.

— Мы всегда нуждаемся в средствах. Сейчас у нас около 50 тысяч рублей долга перед ветеринарными клиниками. Мы рады любой помощи, нам всегда необходимы перчатки, пеленки, шприцы, медикаменты, — рассказала волонтер приюта Юлия Скрипак, — Нам, конечно, сейчас помогают многие неравнодушные люди, благодаря которым мы только и держимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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