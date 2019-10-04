Пользователей соцсетей удивило перевоплощение двулапого пса из донецкого приюта

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-04T11:16:32+03:00

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На этой неделе в приют для животных «ПИФ» поступил еще один несчастный пес. Кроме того, что он бездомный, так у него еще нет двух лапок. Но пес не унывает. В приюте для него началась новая жизнь, где у него появилась кличка «Красавчик».

Как рассказали сотрудники приюта, раньше пес был домашним. У него была хозяйка и дом, в котором он жил со своей сестричкой. Но после смерти женщины животные оказались на улице. Вскоре сестричку Красавчика убили местные жители. А пес на двух своих лапках смог убежать.

Позже Красавчик попал в ПИФ. Сотрудники приюта вымыли его, подстригли и вакцинировали. После ухода животное было не узнать. Вместо запуганного заросшего пса-инвалида на фотографиях приюта появился жизнерадостный Красавчик в милом зеленом свитерке. Поэтому очень скоро у пса появились настоящие поклонники в соцсетях.

Таким Красавчик приехал в приют. Фото: vk.com/pif_dn

— А мы улыбаемся. У нас есть повод. Самый счастливый и радостный повод! Нас берут в Москву! За уход и воспитание Красавчика возьмутся Лена и Лиза (кураторы московского дома для передержки собак «Псяшкин дом»). Так что теперь можно быть уверенными, что Красавчик в самых надежных руках, — сообщили сотрудники ПИФа.

Сейчас сотрудники приюта ищут волонтеров, которые довезут Красавчика и еще пять собак до Ростова.

— В Питер и Москву уезжают шесть собак! Очень нужны сопровождающие на поездку! Два человека! Выезд 11 числа вечером, возвращаемся обратно 12 утром. Едем в Ростов, дальше собак забирает перевозчик! Ничего страшного и ужасного нет! Всего лишь нужно помочь выгулять и напоить животных, — отметили в приюте.

Помочь ПИФу можно также финансово, сделав денежный перевод по реквизитам:

Сбербанк 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

ПриватБанк 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

Карта ЦРБ Донецк 1013 2704 2557 4383 (07/20) Виктория Васильева

ИСТОЧНИК KP.RU