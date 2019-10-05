Победитель телешоу «Голос 60+» Леонид Сергиенко из Донбасса: Думаю, в моей жизни может произойти что-то, о чем я даже не мечтал

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-05T15:59:01+03:00

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В шоу «Голос 60+» на Первом канале победил пенсионер из Макеевки – Леонид Сергиенко. В финале проекта Леонид Федорович исполнил две композиции - известную шахтерскую песню «Спят курганы темные» и «Живет моя отрада». Зрители отдали за него больше 70 процентов голосов.

- Вы вообще понимаете, что натворили? – спрашивает за кулисами после победы у Леонида Сергиенко репортер, участник шоу «Голос-5» Торнике Квитатиани.

- Знаете, еще ничего не понимаю, - отвечает макеевчанин. - Я просто хожу как во сне каком-то, думаю, что все это мне снится. Я долго шел к этому. Пел, бросал, пел, бросал. Как-то раз сказал себе, что больше не брошу, а буду идти до конца и пришел на кастинг.

Леонид Сергиенко. Спят курганы темные . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019.Леонид исполняет песню Марка Бернеса Спят курганы темные . Поэт Борис Ласкин и композитор Никита Богословский написали песню в 1939 году для фильма Большая жизнь . В картине ее исполняет герой Лаврентия Масохи. В 1940 году Бернес, исполнявший в фильме роль инженера Петухова, выпустил пластинку с записью песни.

- Когда пришли, знали, что победите?

- Не знал, но как у нормального человека было желание победить. Все зависит от людей, сидящих в зале, их нельзя обмануть.

- Расскажите о своей наставнице, Пелагее.

- Все, что я сегодня достиг – ее заслуга. Я благодарен этому человеку. Спасибо Пелагеюшке.

- Как изменится ваша жизнь? Теперь вы «номер один».

- Я и сам не знаю, но думаю, что-то должно изменится, что-то может произойти, о чем я даже не думал и никогда не мечтал.

Леонид Сергиенко рассказал, что поступает в консерваторию.

- Еще не поступил. Мне еще сольфеджио надо сдать. Мне дали толстенную книжку, учил-учил, но не знаю, что-то будем делать.

Кстати, на родине Леонида Федоровича называют Донбасским Карузо.

«Комсомолка» обещает связаться с победителем проекта после его возвращения домой и рассказать своим читателям о том, как шахтеру из Макеевки удалось победить в шоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU