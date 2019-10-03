Украинский нардеп о подписании «формулы Штайнмайера»: Донбасс для нас будет гирей

СЕГОДНЯ 21:01 2019-10-03T22:14:33+03:00

Владимир Арьев заявил, что промышленного Донбасса, который раньше давал огромное количество денег в бюджет Украины, больше не осталось

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Народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что подписание «формулы Штайнмайера» и предоставление особого статуса Донбассу негативно скажется на незалежную.

- Сейчас самая главная цель Путина – впихнуть зараженные русским миром, этой чумой, территории в здоровое тело Украины, которое начиная с 2014 года – двигается в Европейский союз, - говорит Арьев. - Донбасс для нас будет гирей, с которой фактически можно будет забыть про НАТО, мы будем откинуты.

По словам нардепа, на эти территории ложится контроль за безопасностью, восстановление – все это будет на плечах Украины.

- Там – руина. Промышленного Донбасса, который раньше давал огромное количество денег в бюджет Украины, больше не осталось, - сказал Владимир Арьев.

Тем временем, жители республик Донбасса считают, что «формула Штайнмайера» - это механизм прекращения войны и в конечном итоге подтверждение выбранного курса на интеграцию с Россией, а не возвращение в состав Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU