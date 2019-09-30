С 1 октября комендантский час будет продлен

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-30T11:15:37+03:00

Комчас действует в ДНР пять с половиной лет. С наступлением темноты город пустеет. Фото: Евгения Карпачева

С завтрашнего дня комендантский час войдет в свои привычные за пять лет войны рамки

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С первого октября, то есть, уже с завтрашнего дня, действие комендантского часа будет продлено на один час. Теперь, как и раньше, находится на улицах города с 23:00 до 05:00 запрещено. Об этом говорится в Указе Главы ДНР №166 от 31 мая 2019.

С 1 июня по 30 сентября 2019 года действие комендантского часа в Республике было с 23:00 до 4:00.

Напомним, что комендантский час действует в Республике с мая 2014 года. Комендантский час может быть отменен по усмотрению руководства Республики в православные или государственные праздники. Крайний раз ограничения на передвижения граждан были сняты в День Освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU