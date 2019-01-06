Комендантский час в ДНР: за 2018 год задержали 34 тысячи нарушителей
За прошедший год комендантский час в ДНР нарушили порядка тридцати четырёх тысяч человек, которые были выявлены и задержаны в ходе пятидесяти операций «Ночной город». Итоги 2018 года подвели в Министерстве внутренних дел Республики.
— По выходным и праздничным дням в ночное время суток на территории ДНР проводится операция «Ночной город». С начала 2018 года было проведено более 50 отработок. В ходе мероприятий было задержано около 34 000 нарушителей комендантского часа, — сообщили в пресс-службе МВД ДНР Донецкому Агентству Новостей.
В ночное время было выявлено порядка тысячи преступлений, среди которых незаконное хранение наркотиков и оружия.
Напомним, что в обычное время комендантский час в ДНР действует с 23:00 до 05:00, а этой ночью, в связи с рождественскими мероприятиями, он отменён. Все желающие могут посетить ночные службы в храмах Республики (подробнее).