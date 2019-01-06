2019-01-06T12:39:11+03:00
Общество

Комендантский час в ДНР: за 2018 год задержали 34 тысячи нарушителей

Этой ночью комендантский час в ДНР отменён, но в 2018 году было проведено порядка 50 операций по выявлению нарушителей
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

За прошедший год комендантский час в ДНР нарушили порядка тридцати четырёх тысяч человек, которые были выявлены и задержаны в ходе пятидесяти операций «Ночной город». Итоги 2018 года подвели в Министерстве внутренних дел Республики.

— По выходным и праздничным дням в ночное время суток на территории ДНР проводится операция «Ночной город». С начала 2018 года было проведено более 50 отработок. В ходе мероприятий было задержано около 34 000 нарушителей комендантского часа, — сообщили в пресс-службе МВД ДНР Донецкому Агентству Новостей.

В ночное время было выявлено порядка тысячи преступлений, среди которых незаконное хранение наркотиков и оружия.

Напомним, что в обычное время комендантский час в ДНР действует с 23:00 до 05:00, а этой ночью, в связи с рождественскими мероприятиями, он отменён. Все желающие могут посетить ночные службы в храмах Республики (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВСУ обстреляли ДНР из гранатомётов
Украина использует перемирие для диверсий
Эпидемиологическая ситуация в ЛНР стабилизировалась
Спасатели ЛНР освободили из снежного плена 23 человека
Петербургский иконописец Ковалев передал в дар Станице Луганской образ Богородицы. Но с одним условием
В Мариуполе в многоэтажке на гранате подорвались двое мужчин
Больше 7 тысяч человек в ЛНР остались без света из-за непогоды
Ситуация на дорогах ДНР стабильна. Заторов нет
ВСУ обстреляли три посёлка в ДНР
В центре Мариуполя в снегу увязли фуры и грузовик «Новой почты»
Марочко: ВСУ не сбивали российский беспилотник
Обстрелы ЛНР: ВСУ из гранатометов обстреляли Калиновку и Лозовое
Бойцы ВСУ ранили своих спецназовцев, которых приняли за разведгруппу ДНР
Украина пытается сорвать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе
В Макеевке зальют пять катков под открытым небом
В Рождественскую ночь комендантского часа не будет и можно спокойно отстоять праздничную службу
От Наева скрывают неукомплектованность частей ВСУ
Спасатели МЧС ЛНР за сутки освободили из снежного плена 40 человек и 21 автомобиль
Для расчистки дорог в Луганске задействовано максимальное количество техники
За прошедшие сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию Республики
В 2018 году в ДНР организовано 13 новых автобусных маршрутов
ОБСЕ не досчиталась в местах хранения 76 единиц тяжелой техники ВСУ
Погода в Донецке: 5 января будет облачно, во второй половине дня возможен снег, мороз до -6
В Дружковке полицейские спасли молодого человека, пытавшегося свести счеты с жизнью
В Мариуполе в фонтан провалился микроавтобус
ВСУ выпустили по ЛНР больше 120 боеприпасов за неделю