2019-09-11T12:01:39+03:00
Политика

Украина минирует подступы к селу Петровское

Противником установлены 32 противотанковые мины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донбасс буквально нашпигован минами, это эхо войны на десятилетия. Фото: Русская ВеснаДонбасс буквально нашпигован минами, это эхо войны на десятилетия. Фото: Русская Весна
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Подразделения украинских силовиков установили противотанковые мины на территории, которая находится в 150 метрах от участка разведения сил и средств в селе Петровское к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.

- Выявлена установка противником 32 противотанковых мин (TM-62) в районе села Богдановка, в 150 метрах к северу от края участка разведения в районе Петровского, чем создаётся угроза жизни и препятствие работе наблюдателей СММ ОБСЕ, — отметили в УНМ.

Ранее мы сообщали, что за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 123 единицы. Под огонь снова попали Коминтерново, Горловка, Докучаевск. В Зайцево украинским снарядом полностью уничтожен жилой дом, о чем сообщил глава Горловки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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