Украина минирует подступы к селу Петровское

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-11T12:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Подразделения украинских силовиков установили противотанковые мины на территории, которая находится в 150 метрах от участка разведения сил и средств в селе Петровское к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.

- Выявлена установка противником 32 противотанковых мин (TM-62) в районе села Богдановка, в 150 метрах к северу от края участка разведения в районе Петровского, чем создаётся угроза жизни и препятствие работе наблюдателей СММ ОБСЕ, — отметили в УНМ.

Ранее мы сообщали, что за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 123 единицы. Под огонь снова попали Коминтерново, Горловка, Докучаевск. В Зайцево украинским снарядом полностью уничтожен жилой дом, о чем сообщил глава Горловки.

ИСТОЧНИК KP.RU