2019-09-11T10:16:14+03:00
Политика

Хронки хлебного перемирия: только за сутки по Республике выпущено свыше 120 снарядов со стороны украинских боевиков

Под огонь попали Зайцево, Докучаевск, Горловка, Коминтерново
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот так выглядят следы перемирия. Школа на Трудовских в Донецке.Вот так выглядят следы перемирия. Школа на Трудовских в Донецке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 120 боеприпасов.Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз, — отметили в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 123 единицы.

Там добавили, что под огнем украинских силовиков оказались поселки Старомихайловка и шахты Трудовская на западе Донецка, поселки Крутая Балка и Минеральное в окрестностях Ясиноватой, поселок Зайцево на севере Горловки, Докучаевск, а также села Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Боеприпасы калибра менее 12,7 мм в статистику не включаются.

По данным республиканского представительства, огнем ВФУ в Республике повреждено и уничтожено четыре дома в Донецке и Горловке.

Сегодня глава Горловки Иван Приходько сообщил, что украинскими боевиками разрушен еще один дом в Зайцево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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