Хронки хлебного перемирия: только за сутки по Республике выпущено свыше 120 снарядов со стороны украинских боевиков
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 120 боеприпасов.Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз, — отметили в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 123 единицы.
Там добавили, что под огнем украинских силовиков оказались поселки Старомихайловка и шахты Трудовская на западе Донецка, поселки Крутая Балка и Минеральное в окрестностях Ясиноватой, поселок Зайцево на севере Горловки, Докучаевск, а также села Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Боеприпасы калибра менее 12,7 мм в статистику не включаются.
По данным республиканского представительства, огнем ВФУ в Республике повреждено и уничтожено четыре дома в Донецке и Горловке.
Сегодня глава Горловки Иван Приходько сообщил, что украинскими боевиками разрушен еще один дом в Зайцево.
ИСТОЧНИК KP.RU