2019-09-11T09:04:17+03:00
Политика

Украинскими боевиками уничтожен дом в Зайцево

ВСУ продолжают стирать Донбасс с лица земли, причем безнаказанно
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Исчезают не только дома, а целые улицы и поселки. Фото: Русская ВеснаИсчезают не только дома, а целые улицы и поселки. Фото: Русская Весна
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«Хлебное перемирие» в Донбассе продолжает действовать. Количество обстрелов уменьшилось, но говорить о полном прекращении не приходится. Как и прежде, страдают окраины.

Глава Горловки сообщил, что в результате обстрела украинскими боевиками поселка Зайцево полностью уничтожен дом по улице Рыбалко 167. Пострадавших по предварительным данным нет.

За прошедшие сутки ВСУ трижды нарушили «режим тишины» в ЛНР. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново и Калиново.

На донецком направлении украинская армия выпустила почти 200 боеприпасов. Под огнем ВСУ оказались поселок Александровка на западе Донецка, район донецкого аэропорта на севере столицы, село Спартак к северу от города, село Крутая Балка к северу от Ясиноватой, Докучаевск, а также села Стыла, Петровское, Новая Марьевка и Коминтерново на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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