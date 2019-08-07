Зеленский совещается с генералами: начинать ли большую войну в Донбассе?

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-07T11:39:28+03:00

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Гибель 6 августа четырех украинских морпехов под Павлополем на юге Донбасса может стать для Киева поводом к возобновлению масштабных боевых действий. Вчера были подняты по тревоге несколько бригад и подразделений в районе Мариуполя. Сейчас, по данным разведки Народной милиции ДНР, украинские войска разворачиваются в боевые порядки для наступления на южном направлении.

Одновременно в Киеве, по сообщениям украинских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками. Совещание проходит в Офисе президента. На нем присутствуют начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

Кстати, накануне Владимир Зеленский и Народная милиция ДНР призвали лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU