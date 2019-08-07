Донецкий политолог Дмитрий КУЗЬМЕНКО: До Зеленского только через 17 дней дошло, что «хлебное» перемирие в Донбассе сорвано

- Четверо украинских военных погибли 6 августа около Павлополя (недалеко от Мариуполя. – Авт.) от обстрела из ручного противотанкового гранатомета, - написал на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский. – «Хлебное» перемирие длилось 17 дней (было объявлено 21 июля. – Авт.). Инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

В гибели солдат ВСУ Зеленский обвинил защитников ДНР. В то же время в Народной милиции Республики опровергли домыслы украинского гаранта.

- Украинские оккупанты продолжают пытаться переложить ответственность за свои небоевые потери на защитников нашей Республики, - говорится в заявлении представителя УНМ ДНР.

На самом же деле четверо бойцов из 36-й бригады морской пехоты ВСУ погибли во время проведения инженерных работ (точнее разгрузки противопехотных мин) в районе поселка Орловское вблизи Павлополя.

- Командование оккупантов, скрывая свою беспомощность в вопросах соблюдения жизни и здоровья своих подчиненных, обвинило в произошедшем нас, - говорится в заявлении УНМ. - При этом командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем четырех километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь.

В Народной милиции ДНР также отметили, что подобными заявлениями украинская сторона намеренно пытается переключить внимание общественности со своих преступлений, совершенных ими накануне в Горловке. Тогда от провокационных обстрелов ВСУ пострадали три домостроения и школа.

- Не прав Зеленский и в том, что «хлебное» перемирие было сорвано через 17 дней, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Его сорвали украинские военные уже 21 июля. Буквально через 12 часов после наступления режима тишины они обстреляли поселок Новая Таврия на юге ДНР. В республиках Донбасса многократно заявляли о непрекращающихся провокациях, в результате которых гибли и получали ранения жители и военнослужащие, разрушались дома. Но до украинского гаранта только через 17 дней дошло, что война в Донбассе продолжается.

Донецкий политолог также отмечает: создается впечатление, что гибель четырех морпехов под Павлополем – преднамеренная провокация Киева для возобновления масштабной войны в Донбассе.

Сейчас – как раз на юге региона – украинские войска разворачиваются в боевые порядки для наступления. Об этом в экстренном порядке сообщили в Народной милиции ДНР. В Республике потребовали немедленного вмешательства в происходящее международные наблюдательные организации и срочного созыва заседания трехсторонней контактной группы в Минске и глав стран Нормандского формата.

- Нам не нужно очередное кровопролитие в Донбассе! – отметили в НМ ДНР. - В отличии он нашего врага, нам не нужна чужая кровь, а нужен мир на нашей земле.