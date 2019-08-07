Экстренное заявление ДНР: украинская армия разворачивается в боевые порядки под Мариуполем

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-07T07:39:59+03:00

В Народной милиции ДНР сообщили о подготовке масштабного наступления и потребовали срочного созыва заседания Контактной группы и глав стран Нормандского формата

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- Нашей разведкой получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении, - говорится в экстренном заявлении представителя НМ ДНР.

По данным, полученным из штаба оккупантов, а также от местных жителей населенных пунктов на юге Донецкой области, известно о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах сел Терновое, Кирово, Андреевка.

также отмечается, что подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки.

- В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» (запрещенная в РФ организация) и оставшиеся в пункте постоянной дислокации подразделения 56-й мотопехотной бригады. ВСУ выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции, - говорится в сообщении.

Кроме этого вдоль линии соприкосновения увеличилась активность работы беспилотной летательной авиации противника, ведущей воздушную разведку. В настоящее время защитниками ДНР уничтожено два украинских БПЛА.

- Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей Республики, - подчеркивается в заявлении. - Мы не исключаем, что с целью создания повода для начала наступления, в ближайшее время украинские оккупанты произведут террористические акты вблизи переднего края, жертвами которых станут боевики ВСУ или мирные жители.

Также в Народной милиции ДНР потребовали немедленного вмешательства в происходящее международные наблюдательные организации и срочного созыва заседания трехсторонней контактной группы и глав стран Нормандского формата!

- Нам не нужно очередное кровопролитие в Донбассе! – отметили в НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU